Две тысячи саратовцев устроились на работу за прошедший год

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Главе Саратовской области Роману Бусаргину доложили о ситуации на трудовом рынке в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства губернии.

Министр труда и соцразвития региона Сергей Егоров оценил ситуацию как стабильную, безработных по итогам 2022 года в области оказалось семь тысяч безработных, годом ранее насчитывалось девять тысяч.

Службы занятости региона предлагают 25 тысяч вакансий – по три места на каждого безработного. Наиболее ценятся сейчас медработники и специалисты-электротехники. Как заявил Егоров, среднее время поиска работы занимает три месяца – ниже показателей предыдущего года.

В регионе разработаны меры поддержки в официальном трудоустройстве. Так, за 2022 год переобучение прошли четыре тысячи человек, 2,9 тысяч были задействованы в общественных работах. Еще 175 человек получили гранты для старта предпринимательской деятельности, все эти направления продолжат в этом году.

В минтруда подчеркнули, что помогли жителям региона и мобильные центры занятости, созданные по инициативе Бусаргина – двести человек смогли найти работу благодаря посещению ярмарок вакансий, а еще сто прошли переподготовку. Благодаря тому, что такой формат помогает гражданам, он будет продолжен и в 2023 году, службы занятости будут работать на выездных площадках.

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