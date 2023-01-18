В Саратовской области в 2022 году без вести пропало 369 человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, за 2022 год в розыск как пропавшие без вести объявлено 579 человек (2021 г. – 653). С учетом объявленных в розыск ранее, разыскивался 971 без вести пропавший. Сотрудники полиции разыскали 602 без вести пропавших, что на 86 человек меньше, чем годом ранее.

— В январе 2023 года стражами порядка был найден 60-летний житель Ленинского района Саратова, который разыскивался как без вести пропавший более четырех месяцев. Мужчина находился на фермерском стане в Энгельсском районе, где временно работал. Розыск мужчины осуществлялся по заявлению его бывшей жены, с которой он оборвал контакты, — сообщается в заявлении.

По итогам 2022 года в розыске остаются 369 пропавших саратовцев.