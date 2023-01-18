Жителя Саратовской области арестовали на неделю за выстрел в лицо полицейскому

Фото: Архив КП

Краснокутский районный суд вынес решение по делу о неповиновению требованиям сотрудника полиции, сообщает пресс-служба инстанции.

По сообщению суда, конфликт между участковым и жителем Саратовской области по фамилии Меликян произошел около восьми вечера 31 декабря прошедшего года. В селе Верхний Еруслан Краснокутского района мужчина, возраст которого не уточняется, выстрелил в лицо полицейскому из пневматического пистолета.

После этого буйного гражданина задержали, он сопротивлялся и несколько раз проигнорировал законные требования стража правопорядка. Несмотря на упорство А. А. Меликяна, его доставили в отдел.

Житель Краснокутского района не признал своей вины в неповиновении полицейскому и рассказал свою версию происходящего. Правонарушитель объяснил, что действительно напал с «пневматикой» на силовика в Верхнем Еруслане, но затем сам приехал в полицейское отделение в Красном Куте. Уже там, на улице Маяковского, по мнению Меликяна агрессию к нему проявили уже полицейские – они свалили его на землю и увезли в участок.

Суд доводы хулигана оценил скептически – на мужчину была собрана предостаточная доказательная база, чтобы признать его виновным в административном проступке. Также в районной инстанции не нашли каких-либо обстоятельств, смягчающих вину гражданина.

Жителя Краснокутского района арестовали на семь дней по решению суда. В пресс-службе не пояснили, получил ли увечья полицейский в результате нападения.

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