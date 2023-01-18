фото: Саратов Онлайн

Жители Заводского района возмущены залившей дорогу коммунальной ямой. Об этом стало известно из социальных сетей.

В паблике «Саратов онлайн» сегодня, 18 января, появилась публикация о раскопанной сотрудниками коммунальных служб яме в районе дома 87б по улице Огородная.

По их словам, яма, из которой течет вода, залила всю дорогу. В связи с этим жители микрорайона не могут добраться домой, а для некоторых горожан - это единственная подходящая дорога.

Подписчики отметили, что рядом с местом аварии находится детский сад и филиал ГУЗ Саратовской городской поликлиники № 6, в которые невозможно попасть не намочив ноги. Жильцы близлежащих домов отметили, что заявки в ООО «КВС» подавались, но авария не устраняется около месяца.

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