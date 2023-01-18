Для жителей будут открыты 4 места для купания в праздник Крещения Господне

фото: Архив КП

В Саратове праздник Крещения Господне для жителей будут открыты 4 места для купания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Купели будут установлены на пляже на Новой Набережной и в пос. Затон. Для удобства горожан будут оборудованы палатки для переодевания, установлены биотуалеты. Для жителей Гагаринского административного района также будут организованы купели - в с. Усть-Курдюм и в с. Михайловка.

В Крещенскую ночь у оборудованных мест будут дежурить сотрудники служб спасения, скорая помощь и полиция.

На период проведения праздничных Богослужений с 08.00 18 января до 05.00 19 января временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств, а также с 20.00 18 января до 05.00 19 января – движение транспортных средств по:

- ул. Шелковичная от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная

- ул. Большая Затонская от ул. Малая Горная до ул. Счастливая

- ул. Бабушкин Взвоз от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная Космонавтов

В ночь с 18 на 19 января будет продлена работа общественного транспорта с 22.00 до 02.00. Дежурные автобусы будут организованы на маршрутах № 8, 11, 93, 95, 105.

Обращаем внимание, совершать омовение необходимо в строго установленных для этого местах.

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