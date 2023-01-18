В Саратове скончался последний руководитель промышленников региона в советскую эпоху

Фото: http://sartpp.ru

В Саратове на 89-ом году жизни скончался член совета старейшин при региональной Торгово-промышленной палате Геннадий Анфиногентов. Об этом сообщает официальный сайт ТПП.

Анфиногентов работал секретарем по промышленности Саратовского обкома КПСС с 1979 по 1991 годы, до этого он успел потрудиться на различных должностях, курирующих промышленность в коммунистической партии в Москве и родном городе. Начинал карьеру Геннадий Васильевич на заводе «Контакт».

Партийный деятель создавал региональные отделения ТПП еще в начале 80-х, за развитие промышленности региона Анфиногентов был награжден советскими орденами.

Простятся с бывшим промышленником 20 января в Саратовской ГКБ №2.

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