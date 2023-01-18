фото: Архив КП

В Саратовской области «сотрудники банка» за сутки обманули граждан на 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Вчера, 17 января, в полицию обратился 28-летний житель Ивантеевского района. По словам мужчины, он стал жертвой мошенников. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на гражданина. Звонивший предложил оформить аналогичный кредит и перевести деньги на некий «безопасный счет». Под руководством неизвестного мужчина оформил в онлайн приложении банка кредит на 1 908 605 рублей и перевел все деньги на счета, указанные собеседником.

По подобной схеме мошенники обманули и 34-летнюю жительницу Ртищевского района. Она перевела мошенникам 2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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