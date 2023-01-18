Саратовский Россельхознадзор оштрафовал собственников запущенных сельхозучастков

Фото: Архив КП
Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям нашло 842 неиспользуемых сельскохозяйственных земельных участка.
Такую цифру на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию сообщил начальник земельного отдела управления Александр Мигачев.
К ответственности за покрывшиеся сорняками участки привлекли 29 человек, на них наложили штрафы общей суммой на 830 тысяч рублей, нарушители получили 456 предостережений.
Если собственники не начнут заниматься сельхозучастками, землю у них изымут согласно законодательству, добавил чиновник.
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