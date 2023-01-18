фото: СУ СКР
В Энгельсе 73-летний мужчина зарезал супругу ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
По предварительным данным, вчера, 17 января в Энгельсе, на улице Фридриха Энгельса поссорилась пожилая семейная пара. Находясь у себя в квартире, 73-летний горожанин и его 72 летняя супруга разругались, и в ходе конфликт пенсионер схватился за нож и набросился на женщину. От полученных ударов пенсионерка скончалась.
Сотрудники МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области установили злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
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