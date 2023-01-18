В ДНР погиб боец из Саратовской области

Фото: Архив КП

В Петровском районе Саратовской области простились с погибшим в боях СВО по защите мирного населения Донбасса уроженцем губернии. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Гречихо.

Погибший, Андрей Кузнецов, родился 28 июня 1989 года. Он окончил школу в селе Новозахаркино, а позже проходил срочную службу стрелком в подразделении внутренних войск в Москве.

С сентября прошлого года мужчина оказался в зоне СВО. Кузнецов погиб 13 ноября в сражении за Бахмут. Соболезнования родным и близким солдата выразил глава региона Роман Бусаргин.

- Андрей Иванович Кузнецов погиб, защищая интересы государства и Родины. Он навсегда останется в памяти земляков как человек, с честью и достоинством выполнивший свой долг, - высказался Бусаргин.

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