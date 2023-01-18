Под Татищево в автомобильную аварию попал замминистра здравоохранения региона

В Татищевском районе Саратовской области столкнулись три автомобиля, в одной из машин ехал замминистра здравоохранения губернии Денис Грайфер, сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального минздрава.

Авария произошла около 11:30 в Петровском районе, чиновник направлялся в муниципалитет по работе. Три машины столкнулись по касательной, пострадавших в автоаварии не оказалось. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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