Под Татищево в автомобильную аварию попал замминистра здравоохранения региона

В Татищевском районе Саратовской области столкнулись три автомобиля, в одной из машин ехал замминистра здравоохранения губернии Денис Грайфер, сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального минздрава.
Авария произошла около 11:30 в Петровском районе, чиновник направлялся в муниципалитет по работе. Три машины столкнулись по касательной, пострадавших в автоаварии не оказалось. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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