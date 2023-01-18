Саратовский минфин потратит 20 миллионов на постройку вытрезвителя

Министерство финансов Саратовской области предложило увеличить доходы и расходы бюджета губернии почти на полмиллиарда рублей. Об этом свидетельствует законопроект опубликованный вчера, 17 января, на сайте регионального парламента.

Инициатива предлагает потратить 495,3 миллиона следующим образом:

- 133,8 миллиона рублей потратят на достройку поликлиники в саратовском микрорайоне «Звезда»;

- 275,6 миллиона на строительство жилья для сотрудников нового поликлинического комплекса;

- 44 миллиона рублей на «обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений, реализация мероприятий и исполнение судебных решений»;

- 30 миллионов предполагают выделить на капремонт межрайонной детской поликлиники в Саратове;

- 20 миллионов на строительство вытрезвителя;

- 24,7 миллиона рублей на постройку спортплощадки в Дергачевском районе.

Кроме того, девять миллионов рублей хотят пустить на «укрепление материально-технической базы учреждений культурнодосугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».

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