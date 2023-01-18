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НовостиОбщество18 января 2023 7:26

В центре Саратова остановился троллейбусный маршрут из-за аварийных работ коммунальщиков

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодняшним утром, 18 января, в Саратове приостановил работу маршрут троллейбусов №2а, об этом сообщили в официальном паблике СГЭТ во «ВКонтакте».

Как уточнили в муниципальной компании, электротранспорт встал из-за аварийных работ ПАО «Т Плюс».

Троллейбусы прекратили движение по Горького, Рабочей и Бахметьевской, сроки возобновления курсирования троллейбусов не уточняются.

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