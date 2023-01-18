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НовостиОбщество18 января 2023 6:49

В этом году в Балаково откроют новый корпус интерната для престарелых

Роман Хвалин

В 2023 году в рамках нацпроекта «Демография» начнется возведение нового корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

В новом отделении будет возможно проживание 94 человек. Корпус займет два здания, между собой их соединит галерея с зимним садом. В здании будут оборудованы трехкомнатные жилые ячейки, постояльцы будут проживать там подвое.

Каждая жилая ячейка будет оборудована индивидуальным санузлом и всей необходимой мебелью и современной бытовой техникой.

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