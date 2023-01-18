На сегодня, 18 января, в Саратовской области еще 49 жителей за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 302 614 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 296 201 человек, за сутки — 11.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 29 лет — 12;
- 30-49 лет — 13;
- 50-64 лет — 14;
- 65 и старше — 10.
С пневмонией поступили четыре пациента, с признаками ОРВИ — 45.
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