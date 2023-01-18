На сегодня, 18 января, в Саратовской области еще 49 жителей за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 302 614 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 296 201 человек, за сутки — 11.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 29 лет — 12;

- 30-49 лет — 13;

- 50-64 лет — 14;

- 65 и старше — 10.

С пневмонией поступили четыре пациента, с признаками ОРВИ — 45.

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