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НовостиОбщество18 января 2023 5:04

В Балаково женщина упала с пятого этажа и погибла

Роман Хвалин

В Балаково скончалась женщина, упавшая с последнего этажа пятиэтажки, сообщает ресурс «ЧП-Саратов».

По данным портала, трагедия произошла в пятиэтажке на Саратовском шоссе, 51. Женщина умерла до приезда медиков.

Сейчас, помимо специалистов «скорой» на месте находятся полицейские и сотрудники регионального СК, обстоятельства случившегося выясняются.

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