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НовостиОбщество18 января 2023 4:54

Ночью в Заводском районе Саратова выгорел ларек

Роман Хвалин

Сегодня ночью, 18 января, в Саратове сгорел отдельно стоящий павильон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 0:17 пожарные получили сообщение о воспламенении в Заводском районе ларька «Куры на углях». Площадь горения составила четыре квадратных метра, с огнем справились два пожарных расчета.

В пожаре никто не пострадал.

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