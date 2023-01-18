Между Саратовом и Волгоградом в феврале пройдет туристическая электричка

Фото: Архив КП

В Волгоград из Саратова 4 февраля отправится туристическая электричка, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Экскурсия будет посвящена 80-летию победы в битве за Сталинград. Пригородный поезд №6182 выйдет из Саратова в 6:38, и, проведя чуть более пяти часов в пути, прибудет в соседний город на Волге в 11:01. Обратная электричка заберет туристов в 17 часов, а вернется в Саратов в 23:19.

Билет для взрослого будет стоить 3833 рубля, для учащихся – 3260, для дошкольников – 1970 рублей. В эту стоимость войдет проезд, экскурсия по мемориальному комплексу на Мамаевом кургане и питание.

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