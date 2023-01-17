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НовостиПроисшествия17 января 2023 19:57

В Саратове вынесен приговор мужчине за изнасилование 13-летней девочки в бане

Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове был вынесен приговор 36-летнему мужчине, который изнасиловал 13-летню девочку в бане, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Преступление было совершено 18 июня 2022 года на территории банного комплекса в Саратове. 36-летний мужчина был пьян, когда зашел в комнату отдыха и увидел спящую 13-летнюю девочку. Злоумышленник изнасиловал ребенка, воспользовавшись тем, что та в комнате она находилась одна.

Суд приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.