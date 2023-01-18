В Саратовской области температура поднимется до -4 градусов

Сегодня, 18 января, в Саратове ожидается снег и туман, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -13 градусов с утра до -7 градусов в разгар дня, а по ощущениям на улице от -18 до -11 градусов. Небо затянуто плотными облаками, в первой половине дня ожидается туман. Днем выпадет небольшой снег. Дует едва заметный ветер южной четверти, отдельные порывы которого достигнут 5 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, в большинстве районов без осадков. Температура воздуха с утра составляет от -15 до -20 градусов, а местами в Правобережье до -9 градусов. Днем же мороз отступит и на улице будет от -9 до -4 градусов.