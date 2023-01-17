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НовостиОбщество17 января 2023 13:50

Роман Бусаргин обсудил с региональным оперштабом работу в режиме базовой готовности

Роман Хвалин
Фото: пресс-служба правительства области

Фото: пресс-служба правительства области

Сегодня, 17 января, губернатор Саратовской области провел заседание оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники заседания обсудили текущую работу в рамках режима базовой готовности: в частности, рассматривалась тема проверки систем оповещения населения, инвентаризации защитных комплексов гражданской обороны и проверка средств защиты населения, имеющихся на данный момент в регионе.

- Также обсуждалось усиление общественного порядка и охраны особо значимых объектов на территории региона, - отметили в правительстве.

Напомним, оперштаб в Саратовской области появился в октябре по указу Президента Путина.

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