Роман Бусаргин обсудил с региональным оперштабом работу в режиме базовой готовности

Фото: пресс-служба правительства области
Сегодня, 17 января, губернатор Саратовской области провел заседание оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники заседания обсудили текущую работу в рамках режима базовой готовности: в частности, рассматривалась тема проверки систем оповещения населения, инвентаризации защитных комплексов гражданской обороны и проверка средств защиты населения, имеющихся на данный момент в регионе.
- Также обсуждалось усиление общественного порядка и охраны особо значимых объектов на территории региона, - отметили в правительстве.
Напомним, оперштаб в Саратовской области появился в октябре по указу Президента Путина.
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