В автоаварии в Энгельсе пострадала четырехлетняя девочка

Фото: Госавтоинспекция

В автоаварии в Энгельсе пострадали двое взрослых и четырехлетний ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, на улице Енисеевская столкнулись «тринадцатая» Лада, которой управлял 26-летний водитель и Chevrolet Aveo – иномарку вела 36-летняя женщина.

В аварии пострадали трое – водительница «Шевроле» и ее четырехлетняя пассажирка, а также 56-летний пассажир ВАЗа.

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