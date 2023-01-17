Сотрудники школ в Саратовской области получили зарплату только после вмешательства прокуратуры региона

В Саратовской области почти четыре сотни сотрудников школ недополучили зарплату на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

С начала нового учебного года в сентябре прошлого 2022 в школах губернии появилась должность советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Спустя пару месяцев выяснилось, что сумма задержки по зарплате 396 советникам директоров по воспитанию превысила 10 миллионов рублей.

После вмешательства прокуратуры все сотрудники получили задержанную зарплату в полном объеме, также региональное ведомство вынесло представления руководителям администраций Саратова, Александрово-Гайского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Духовницкого, Красноармейского, Краснопартизанского, Марксовского, Новобурасского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского и Романовского районов.

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