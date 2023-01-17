фото: Минобороны РФ

В Саратовской области провели тренировку расчеты ЗРК С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа провели тренировку в Саратовской области по отражению атаки условного противника на военные объекты.

По легенде, расчеты обнаружили вражеские самолеты, которые попытались нарушить воздушное пространство. Силы ПВО уничтожили более 30 условных целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах.

В тренировке приняли участие около 60 военнослужащих и 8 единиц военной техники.

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