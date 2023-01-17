Продолжительность жизни в Саратовской области увеличилась на два года

Как отметили сегодня, 17 января, в региональном минздраве, продолжительность жизни в Саратовской области увеличилась до 71,1 года. Это на два года больше, чем в годом ранее.

Также, почти на треть снизился показатель младенческой смертности. По естественной убыли населения Саратовская область занимает 10 место в ПФО и 63 место в РФ.

Ранее ведомство уже работало над повышением эффективности здравоохранения. В регионе сложилась устойчивая тенденция улучшения ряда медико-демографических показателей здоровья населения.

В минздраве губернии дополнили, что смертность населения снижается. Целевые индикаторы, предусмотренные региональными программами, достигнуты.

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