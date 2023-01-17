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Юлия Литневская предложила провести патриотический форум в честь годовщины начала СВО. Об этом стало известно сегодня, 17 января в ходе заседания комитета по информационной политике.

После выступления Натальи Трошиной депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков (фракция «ЕР») отметил, что по его сведениям, финансовую поддержку в прошедшем году получила некоммерческая организация, руководство которой не поддерживает проведение специальной военной операции. В качестве примера была приведена организация «Жить здесь». Парламентарий предложил экспертам, которые принимают решение о поддержке той или иной организации, учитывать так же и критерий поддержки текущего курса правительства.

В дальнейшем в ходе беседы зампред комитета по информационной политике Юлия Литневская предложила провести в регионе гражданско-патриотический форум, приуроченный к годовщине начала спецоперации.

—В связи с тем что приближается годовщина начала специальной военной операции, может быть, проведем гражданско-патриотический форум, соберем все эти общественные организации? У региона накоплен большой опыт. Дети пишут письма, организуются гуманитарные грузы. Попрошу рассмотреть возможность проведения форума. Мы готовы подключиться к этой работе, — высказалась Литневская.

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