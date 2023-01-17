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НовостиОбщество17 января 2023 12:37

В Энгельсе прокуратура нашла в школьной столовой мясо неизвестного происхождения

Роман Хвалин

Прокуратура региона отчиталась о проведенной в одной из школ Энгельса проверке качества питания.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в морозилке пищеблока неназванной покровской школы хранилось мясо в черных пакетах без маркировки. Из-за этого установить происхождение, срок годности продукта и дату его изготовления, как состав, оказалось невозможным.

Прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения, организатор питания признан виновным и оштрафован на 20 тысяч рублей.

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