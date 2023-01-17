В Энгельсе прокуратура нашла в школьной столовой мясо неизвестного происхождения

Прокуратура региона отчиталась о проведенной в одной из школ Энгельса проверке качества питания.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в морозилке пищеблока неназванной покровской школы хранилось мясо в черных пакетах без маркировки. Из-за этого установить происхождение, срок годности продукта и дату его изготовления, как состав, оказалось невозможным.
Прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения, организатор питания признан виновным и оштрафован на 20 тысяч рублей.
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