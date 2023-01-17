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Саратовские НКО могут получить гранты на сумму до 500 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня, 17 января, в Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по информационной политике.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина рассказала о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. По словам министра, одной из основных форм поддержки НКО являются областной конкурс, который проводится с 2012 года. Всего за прошедшие годы было подано более 1000 заявок, победили более 500 социально-ориентированных НКО.

Общий объем грантовой поддержки в минувшем году составил 30 млн рублей, из которых деньги из областного бюджета и деньги из президентских грантов составлять по 15 млн рублей. Максимально одна НКО получала грант на сумму в 500 тысяч рублей.

Конкурс проводится по семнадцати грантовым направлениям. В 2022 году поступило рекордное количество заявок - 135. По итогам независимой экспертизы победителями признали 66 организаций. Самым популярными гранатовыми направлениями стали деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан.

В 2023 году фонд поддержки составляет 40 миллионов рублей, из которых 20 миллионов - областные средства.

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