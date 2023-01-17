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НовостиОбщество17 января 2023 12:32

Саратовские НКО могут получить гранты на сумму до 500 тысяч рублей

По словам министра Натальи Трошиной, в 2023 году фонд поддержки составит 40 миллионов рублей
Евгений Бадиков
Фото автора

Фото автора

Саратовские НКО могут получить гранты на сумму до 500 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня, 17 января, в Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по информационной политике.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина рассказала о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. По словам министра, одной из основных форм поддержки НКО являются областной конкурс, который проводится с 2012 года. Всего за прошедшие годы было подано более 1000 заявок, победили более 500 социально-ориентированных НКО.

Общий объем грантовой поддержки в минувшем году составил 30 млн рублей, из которых деньги из областного бюджета и деньги из президентских грантов составлять по 15 млн рублей. Максимально одна НКО получала грант на сумму в 500 тысяч рублей.

Конкурс проводится по семнадцати грантовым направлениям. В 2022 году поступило рекордное количество заявок - 135. По итогам независимой экспертизы победителями признали 66 организаций. Самым популярными гранатовыми направлениями стали деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан.

В 2023 году фонд поддержки составляет 40 миллионов рублей, из которых 20 миллионов - областные средства.

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