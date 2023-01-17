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НовостиОбщество17 января 2023 12:19

Саратовцев в середине недели ждет морозная ночь

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В среду, 18 января, в Саратовской области обещают ночные заморозки до -20°C, предупредили в ГУ МЧС по региону.

Днем же температура будет около четырех – девяти градусов ниже нуля. Также возможны порывы южного ветра до 14 метров в секунду.

Также в областном МЧС попросили соблюдать осторожность на автомобильных дорогах.

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