Саратовцев в середине недели ждет морозная ночь

Фото: Архив КП
В среду, 18 января, в Саратовской области обещают ночные заморозки до -20°C, предупредили в ГУ МЧС по региону.
Днем же температура будет около четырех – девяти градусов ниже нуля. Также возможны порывы южного ветра до 14 метров в секунду.
Также в областном МЧС попросили соблюдать осторожность на автомобильных дорогах.
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