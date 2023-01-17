Власти Саратова повысили размер платы за услуги детских садов

Фото: Архив КП

В Саратове повысилась плата за детские сады, свидетельствует постановление подписанное главой муниципалитета Ладой Мокроусовой.

Так, в новом году 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении будет стоить родителям 203 рубля ежедневно вместо 181 рубля ранее. 10 часов 30 минут в дошкольном заведении обойдется в 178,5 рублей, вместо 158,6 рублей ранее; 9 часов – 153 рубля вместо 135,9.

Изменились тарифы и на краткосрочное пребывание – три часа в детсаду теперь оценивают в 51 рубль в день, четырехчасовой присмотр – 68 рублей, пятичасовой – 85 рублей.

Также в документе перечислены несколько категорий горожан, которые могут претендовать на льготу при оплате услуг детсада. На пониженные тарифы имеют право беженцы из зоны СВО, родные военных-контрактников, мобилизованных и погибших в боях спецоперации.

Максимальный размер ежемесячной оплаты за услуги детского сада был определен в декабре прошлого года был повышен до 4 277,3 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.