Пресс-центр КП-Саратов

Завтра, 18 января, в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет круглый стол на тему «Как вернуться к работе после праздников». Мероприятие состоится в 11:00 в пресс-центре по адресу: ул. Вишневая, 10 (Типография № 1).

В рамках встречи саратовцам расскажут, как быстрее вернуть себе работоспособность после праздников, справиться с посленовогодней депрессией и вернуться к повседневным нагрузкам.

Прямую трансляцию все желающие могут посмотреть на Youtube-канале по ссылке.

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