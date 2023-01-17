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НовостиОбщество17 января 2023 11:15

Саратовские студенты пожаловались на «разваливающийся» колледж радиоэлектроники

Наталия Калинина
Состояние крыши колледжа

Состояние крыши колледжа

Сегодня, 17 января, одним из учащихся саратовского колледжа радиоэлектроники имени Яблочкова был опубликован пост в паблике «Саратов Онлайн» во «ВКонтакте».

Студент жаловался на запущенное состояние здания образовательного учреждения.

-Помимо проломленной крыши по всему зданию страшные, облупившиеся стены и подтеки от протекающей крыши. Несколько раз нас отправляли домой, потому что вода в кабинете капала прямо с лампы. В прошлом году в крыле второго этажа обвалился потолок, - написал учащийся, подтвердив пост фотографиями.

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