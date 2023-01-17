Саратовские студенты пожаловались на «разваливающийся» колледж радиоэлектроники

Состояние крыши колледжа
Сегодня, 17 января, одним из учащихся саратовского колледжа радиоэлектроники имени Яблочкова был опубликован пост в паблике «Саратов Онлайн» во «ВКонтакте».
Студент жаловался на запущенное состояние здания образовательного учреждения.
-Помимо проломленной крыши по всему зданию страшные, облупившиеся стены и подтеки от протекающей крыши. Несколько раз нас отправляли домой, потому что вода в кабинете капала прямо с лампы. В прошлом году в крыле второго этажа обвалился потолок, - написал учащийся, подтвердив пост фотографиями.
Температура в помещении
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