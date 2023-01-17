Саратовские студенты пожаловались на «разваливающийся» колледж радиоэлектроники

Состояние крыши колледжа

Сегодня, 17 января, одним из учащихся саратовского колледжа радиоэлектроники имени Яблочкова был опубликован пост в паблике «Саратов Онлайн» во «ВКонтакте».

Студент жаловался на запущенное состояние здания образовательного учреждения.

-Помимо проломленной крыши по всему зданию страшные, облупившиеся стены и подтеки от протекающей крыши. Несколько раз нас отправляли домой, потому что вода в кабинете капала прямо с лампы. В прошлом году в крыле второго этажа обвалился потолок, - написал учащийся, подтвердив пост фотографиями.

Температура в помещении

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.