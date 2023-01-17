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НовостиОбщество17 января 2023 11:14

В Саратовской области к концу года запустят 35 объектов

Строительство в рамках реализации нацпроектов профинансируют из федерального бюджета
Роман Хвалин
Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Глава региона Роман Бусаргин провел совещание по реализации нацпроектов, предложенных президентом Путиным.

Так, в наступившем году деньги из федерального бюджета выделят на 50 объектов, 35 из них будут запущены к концу года. Финансирование из госбюджета стало возможно при помощи спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В числе крупных проектов в областном правительстве назвали поликлиники в Красном Куте и Новоузенске, а также новый корпус в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов и реконструкцию Дома офицеров в Энгельсе.

Продолжится и строительство объектов, начатых в прошлом году – онкодиспансер и туберкулезная лечебница, детская областная клиническая больница, театр оперы и балета, малая сцена ТЮЗа, поликлиники в Базарном Карабулаке и Питерке и набережная в Вольске.

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