На запуск индустриального парка в саратовском поселке Соколовый выделят 500 миллионов рублей

Алексей Лихачев, директор УК «Столыпинский индустриальный парк» на сегодняшнем заседании комитета по промышленности и инвестиционной политики облдумы сообщил о прогрессе в создании промышленной территории.

Чиновник отметил, что объект в поселке Соколовый профинансируют из госбюджета – в этом году должен быть выделен первый транш в полмиллиарда рублей.

Вся индустриальная территория займет площадь в 130 гектаров. Часть земли уже передана в аренду, договор о передаче 84 гектаров с администрацией Саратова был заключен 12 декабря ушедшего года.

Чиновник также предложил давать больше информации жителям региона об агломерациях и индустриальных парках.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.