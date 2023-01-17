На запуск индустриального парка в саратовском поселке Соколовый выделят 500 миллионов рублей

Алексей Лихачев, директор УК «Столыпинский индустриальный парк» на сегодняшнем заседании комитета по промышленности и инвестиционной политики облдумы сообщил о прогрессе в создании промышленной территории.
Чиновник отметил, что объект в поселке Соколовый профинансируют из госбюджета – в этом году должен быть выделен первый транш в полмиллиарда рублей.
Вся индустриальная территория займет площадь в 130 гектаров. Часть земли уже передана в аренду, договор о передаче 84 гектаров с администрацией Саратова был заключен 12 декабря ушедшего года.
Чиновник также предложил давать больше информации жителям региона об агломерациях и индустриальных парках.
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