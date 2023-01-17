В Саратове из-за аварии жители «Улешей» остались без света

Сегодня, 17 января, у жителей микрорайона Улеши отключили электроснабжение. Об этом сообщает ЗАО «СПГЭС».
На устранение уже выехала бригада специалистов.
Для уточнения информации о плановых и аварийных отключениях электроэнергии жители могут обращаться по телефону «горячей линии» ЗАО «СПГЭС» 8-800-775-57-89.
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