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НовостиПроисшествия17 января 2023 10:19

В Энгельсе задержали наркокурьера почти с 10 граммами героина

Ранее у покровчанина уже были проблемы с законом
Роман Хвалин
Фото: ГУ МВД Саратовской области

Фото: ГУ МВД Саратовской области

Покровчанина подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Несколько дней назад полицейские остановили показавшегося им подозрительным 38-летнего жителя Энгельса. При досмотре у него нашли пакетик с белым веществом, которое последующая экспертиза определила как героин общей массой в 9,7 грамма.

Горожанин сознался, что планировал распространять психотропное вещество с помощью закладок, на него завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Решается вопрос об аресте подозреваемого, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за правонарушения.

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