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НовостиПроисшествия17 января 2023 9:37

В Аткарске водитель «девятки» покалечил пассажирку

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 17 января, в Аткарске водитель «девятки» покалечил пассажирку, съехав с дороги. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 10.00 на улице Карла Маркса напротив дома 122. ВАЗ-2109, которым управлял 54-летний мужчина съехал с дороги.

В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка. Она доставлена в медицинское учреждение.

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