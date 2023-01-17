Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 17 января, в Аткарске водитель «девятки» покалечил пассажирку, съехав с дороги. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 10.00 на улице Карла Маркса напротив дома 122. ВАЗ-2109, которым управлял 54-летний мужчина съехал с дороги.
В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка. Она доставлена в медицинское учреждение.
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