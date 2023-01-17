В Саратовской области выбрали имя для яка-девочки из Хвалынска

В Саратовской области выбрали имя для яка-девочки из национального парка «Хвалынский». Жители региона предложили более 50 различных имен для теленка, проживающего на территории вольерного хозяйства «Теремок».

Среди предложенных были как простые имена вроде Хваля, Якушка, Мира, так и необычные: Эсмеральда, Хана, Наоми.

В итоге победительницей конкурса стала жительница Саратова Арина, которая предложила назвать яка-девочку – Яшмой. Скоро Арина отправится на встречу с маленьким яком в Хвалынск.

Яшма

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