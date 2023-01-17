Игрок на ставках из Саратова задолжал матери миллион и убил ее. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По мнению следствия, 25-летний мужчина в течении нескольких лет занимался ставками в букмекерских конторах, в связи с чем постоянно испытывал финансовые трудности. Саратовец регулярно брал у матери в долг деньги, которые проигрывал и не возвращал. Общая сумма проигранных таким образом денег составила более миллиона рублей.

19 января 2022 года между обвиняемым и его матерью возник конфликт, в ходе которого женщина потребовала вернуть деньги. В ответ мужчина ударил ее ножом, а затем задушил электрическим кабелем.

Уголовное дело направлено в суд.

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