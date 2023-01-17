Группа «обнальщиков» из Саратова получила за пять лет деятельности 17 миллионов рублей

Фото: Архив КП

В Саратовской области девять человек будут судить за осуществление незаконной банковской деятельности в группе, сообщает прокуратура губернии.

Как выяснило следствие, с января 2016 по сентябрь 2021 года подозреваемые помогали юрлицам в транзите и обналичивании денег, для этого использовались подложные счета. За такую «деятельность» они брали комиссию не меньше 10 процентов от суммы, за пять с лишним лет существования группы, доход подследственных превысил 17 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, арестовано имущество лидера и организатора группы стоимостью в три миллиона рублей. Участникам нелегальной фирмы грозит до семи лет заключения и штрафы, дело рассмотрят в Октябрьском райсуде.

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