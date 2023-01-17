фото: КП-Саратов
Жители улицы Вольской весь день проведут без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 17 декабря, в Саратове без воды остались жители центра города. На нечетной стороне улице Вольской (отрезок от Рабочей до Мичурина) воды не будет до вечера, коммунальщики называют примерное время включения - 20:00.
Напомним, сегодня без воды остались саратовчане в микрорайоне у «политеха»
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