фото: пресс-служба Правительства области

Ректор СГЮА поддержал позицию Романа Бусаргина по студентам-целевикам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочую встречу с ректором Саратовской Государственной Юридической Академии Екатериной Ильговой. В ходе встречи обсуждались перспективы развития ВУЗа.

Глава области попросил ректора также включить в работу комиссию по изучению фактов неисполнения своих обязательств студентами- «целевиками» , а также помочь в формировании единого нормативно-правового документа для целевого направления.

Вопрос, связанный с отказом студентов-«целевиков» возвращаться в свой район после учебы был поднят председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме того, в ходе беседы, Ильгова, являющаяся руководителем Саратовского регионального отделения Российского общества «Знание» предложила губернатору возглавить наблюдательный совет, на что ответ Романа Бусаргина был положительным.

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