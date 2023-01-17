Министр спорта Дубовенко: зарплаты тренеров-преподавателей вырастут в сентябре

Кадры с трансляции Саратовской областной думы

Сегодня, 17 января, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по спорту, туризму и делам молодежи. В ходе своего выступления министр молодежной политики и спорта региона Олег Дубовенко рассказал о проводимой с 1 января текущего года «гармонизации» отраслей физической культуры, спорта и образования. Состоится перевод спортшкол на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. Следовательно, тренеры данных спортшкол получат квалификацию «тренера-преподавателя».

Реализация положений федерального закона об модернизации системы спортивного дополнительного образования коснется 56 учреждений физкультурно-спортивной направленности, в числе которых находятся Училища Олимпийского резерва и 54 спортивные школы.

Более 27 тысяч занимающихся в 33 спортивных школах, находящиеся в ведение органов управления физической культурной и спортом, подлежат переводу на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, а на должность тренеров-преподавателей перейдут 920 специалистов. Зарплаты педагогов обещают повысить в сентября текущего года.

Сообщается, что все 33 спортивные школы имеют лицензии на образовательную деятельность, у 28 учреждений лицензия бессрочная. До 2025 года бессрочные лицензии должны получить все учреждения.

— В результате реализации закона будет выстроена единая структура детско-юношеского спорта. Все тренеры-преподаватели получат статус педагогических работников, - отметил Дубовенко.

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