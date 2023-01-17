Саратовский следком назвал причину смертельной аварии Hyundai и фуры в Лысогорском районе

Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следственный комитет по Саратовской области начал проверку по факту смертельной аварии, произошедшей этой ночью в Лысогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как рассказали следователи, 27-летний водитель микроавтобуса Hyundai на трассе Саратов-Балашов выехал на «встречку», где и столкнулся с КамАЗом.
Водитель грузовика не пострадал. 47-летняя пассажирка Hyundai погибла в ДТП, водителя микроавтобуса доставили в больницу, медпомощь также потребовалась трем другим его пассажирам.
В ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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