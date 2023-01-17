Жители домов у саратовского Политеха остались без воды до вечера

В домах рядом с саратовской Агафоновкой отключили воду, сообщает сегодня, 17 января, Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Так, из-за ремонтных работ КВС на городском водопроводе без холодной воды остались жители домов по адресу Аткарская 12/14 и Разина, 13/31.

Восстановить водоснабжение должны к 20:00.

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