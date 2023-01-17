За сутки в Саратовской области зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 17 января, общее количество заболевших в области составляет 302 565 человек. Выздоровели с начала эпидемии 296 190 человек, из них 31 - за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 21, Балаковском районе — 6, Балашовском, Вольском — по 5.

Чаще всего заболевали люди среднего и старшего возраста.

У одного больного выявлена пневмония, у остальных - признаки ОРВИ .