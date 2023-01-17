фото: "Мудрый рух"

Саратовчанка поселила на балконе пустельгу. Об этом сообщает Центр защиты природы и реабилитации диких животных АНО "Мудрый Рух" в социальных сетях.

Сокол-пустельга, живущий теперь дома у одной из волонтерок центра "Мудрый Рух" получил кличку Терн. Хозяйка отрядила птице для проживания просторный балкон. Сейчас, по заявлению работников центра птица проходит плановое ежегодное медицинское обследование.

Птица получила бирку с номером телефона хозяйки. Волонтеры центра на данный момент содержат 5 сов, 6 соколов, 4 ястреба и черного ворона.

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