В Саратове за вчерашний день машины дважды сбивали пешеходов

Фото: УГИБДД по Саратовской области
За вчера, 16 января, автомобилисты Саратова дважды сбивали пешеходов, сообщает ГИБДД по региону.
Утром, в 10:45 у дома по адресу проспект Строителей, 74а 44-летний мужчина за рулем Lada Largus сбил 72-летнюю пенсионерку.
Днем, в 15:10, у дома по Вавилова, 42 50-летняя женщина попала под колеса Citroen Berlingo, которым управлял 56-летний мужчина.
Пешеходы получили травмы и попали в больницы.
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