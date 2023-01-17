В Саратове изменили схему движения еще семи автобусных маршрутов. Вчера, 16 января, соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о следующих изменениях схемы движения муниципальных маршрутов:

№ 4 «Микрорайон Цветочный - ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» продлен до микрорайона Новосоколовогорский

№ 8 «Поселок Солнечный (6-й микрорайон) – площадь Славянская» теперь не едет по Батавина от ул. Топольчанской до ул. им. Мысникова Ю.А и нескольким другим участкам

№ 8А «Микрорайон Солнечный-2 - парк «Липки» больше не ходит по Советской от Радищева до Горького и другим участкам.

№ 45 «Октябрьское ущелье - поселок Иволгино» продлен в микрорайон Зональный по улицам Молодежной и Абрикосовой

№ 89 «Поселок Зональный - ул. Романтиков» продлен до ТЦ «Лента» на улице Блинова

№ 79 «Ж/д вокзал – 4-й жилучасток» продлен до остановки «3-й жилучасток» на ул. Огородной

№ 21 «ЖК «Радуга» - ул. Большая Садовая» продлен от Чапаева по 1-му Магнитному проезду.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.