Сегодня, 17 января, в Саратове с утра выпадет небольшой снег, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -12 до -9 градусов в течение дня и от -18 до -13 градусов по ощущениям. С утра будет пасмурно, пойдет небольшой снег, однако к середине дня облака разойдутся. Дует легкий южный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области переменная облачность. Местами в Правобережье выпадет небольшой снег. Температура днем колеблется от -13 до -18 градусов, в отдельных районах в Правобережье столбик термометра опустится до -8 градусов. К вечеру мороз слегка отступит и будет от -4 до -9 градусов.